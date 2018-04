Scene: Odense Sommerrevy har sat 10 ekstraforestillinger ind i årets spilleplan, og det allerede en måned før premieren 10. maj. Det skyldes et usædvanligt stort salg af billetter.

Ifølge revyens sekretariatschef, Christina G. Wiuff, er der på forhånd solgt over 16.000 billetter - det er cirka 6000 flere, end revyen fik solgt under hele spilleperioden sidste år.

Med de ekstra forestillinger bliver der plads til cirka 18.000 publikummere, så i realiteten er der kun 2000 billetter tilbage, fortæller hun til Fyens Stiftstidende.

Spilleperioden er ikke forlænget. Sidste forestilling er fortsat 9. juni, men revyen har som noget nyt taget tirsdage i brug, og på enkelte dage bliver der to forestillinger - både en om eftermiddagen og en om aftenen.

Det er tredje år i træk, at Odense Sommerevy spiller i sit store telt på engen i Fruens Bøge. Med på scenen i år er igen revydirektør Lars Arvad, skuespiller Thomas Mørk og skuespiller Vicki Berlin, men derudover medvirker også skuespillerne Bodil Jørgensen og Niels Olsen.

- Odense er Danmarks tredjestørste by og har nu også placeret sig i top fem blandt de danske revyer, og vi glæder os meget at byde de mange publikummere velkommen hos os, når vi slår dørene op 10. maj, siger revydirektør Lars Arvad i en pressemeddelelse.

Han glæder sig over, at revyen har fået solidt fodfæste.

- Da jeg for tre år siden besluttede, at Odense skulle have en sommerrevy, var ambitionerne høje. Jeg ønskede at skabe en revy centralt placeret i landet, som ikke blot var en lokal revy for borgerne i Odense og på Fyn, men en revy, hvis indhold favnede bredt, var aktuel og hvor folk, uanset hvor i landet de kom fra, kunne få en sjov aften, more sig - og som samtidig kunne være med til at give danskerne et levende og humoristisk billede af den tid, vi lever i.