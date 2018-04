Klassisk: Komponisten Bach skrev hits, længe før begrebet blev opfundet. De fleste skal bare høre de første toner i "Air on a G-string" og "Badinerie", så kan de nynne med. Men måske ved de ikke, at disse - og andre hits - stammer fra Bachs fire orkestersuiter. Dette forøger Faaborg Kirke og Faaborg Musikforening at rette op på. De har arrangeret en sjælden koncert, hvor alle fire suiter opføres på én gang. Ovenikøbet med et af verdens kendte barokorkestre, Concerto Copenhagen. Koncerten finder sted i Faaborg Kirke lørdag 14. april kl. 16. (sisø)