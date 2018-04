Nyborg Kommune ejer stadig stor grund i færgehavnen. Fristen for at byde på grund og byggeprojekt er udsat i to måneder.

Nyborg: Diverse bygherrer rundt om i landet har fået en ekstra frist, hvis de skulle være fristet til at gå ombord i udviklingen på Nyborg Færgehavn.

Som tidligere omtalt har kommunen - meget utraditionelt - overtaget en stor grund på Midtermolen ved havnekanalen med tilhørende byggeprojekt. Det er ikke, fordi kommunen skal til at være byggefirma, og derfor er grund og projekt da også udbudt til salg igen.

Fristen for at byde var 9. april, men den er udsat i små to måneder til 1. juni, oplyser kommunaldirektør Lars Svenningsen.

- Vi blev klar over, at fristen var for stram, også fordi den gik hen over påsken, siger Lars Svenningsen.

- Vi hørte, at der var interesserede firmaer, som simpelthen ikke kunne nå at gøre deres bud klar. Desuden er vi opmærksomme på den store interesse, der var fra pressen i forbindelse med første spadestik på nabo-byggeriet, hvor Pædagogernes Pension jo nu går i gang. Her blev det fortalt, at rigtig mange mennesker er interesseret i byggeriet og er blevet skrevet op, og det kunne måske få flere virksomheder gjort interesseret i at bygge på havnen i Nyborg, siger Lars Svenningsen.

Grunden, som altså for tiden er på kommunens hænder, er 5153 kvadratmeter med ret til at bygge 5792 kvadratmeter boliger i op til seks etager. Mindsteprisen ligger omkring 14,5 millioner kroner.