Boganmeldelse

"Mikos morfar" er sådan en hyggelig fyr. Han futter omkring på den store landejendom og passer bier og heste og kører med hestevogn, mens mormor hele tiden sidder oppe i hummeren og skriver på sine mange historier.

Barnebarnet Miko er alene på besøg fra København, hvor han lige har fået en lillesøster, som han er lidt usikker på. Men han er ikke usikker på morfar og mormor, for de er, som de altid har været: Hyggelige og småbrummende, hvor mormor er efter morfar, hvis Miko kører alene på traktor. Alt er, som det skal være. Eller rettere: Alt er nok snarere, som det var engang. Dengang, Ipad'en og børnehaven for alle endnu ikke var opfundet. Dengang gården var fuld af hjemmegående mødre og legende børn. Dengang mormor selv var en lille pige på besøg på landet hos sine bedsteforældre. Dengang, der ikke behøvede at ske noget hele tiden, for at de små skulle føle sig underholdt.

I "Mikos morfar" sker der det forunderlige, at lille Miko er helt vild med at spørge de gamle om livet og døden og sproget og maden og hverdagen. Men hallo? Hvilket barn spørger i dag om noget som helst vedrørende morfars og mormors fortid? Hvilket barn på den alder har i det hele taget så omfattende en historiebevidsthed? Vibeke Marx, som fyldte 70 år i forbindelse med udgivelsen i marts, skriver i pressemeddelelsen fra det fynske forlag Lauritz, at målgruppen ER bedsteforældre, der gerne vil sætte gang i en samtale med børnebørnene, hvilket også understøttes af Ditte Løfgren Hagelskærs søde tegninger, der er lige til at gå om bord i. Altsammen meget prisværdigt. Så sødt som i gamle dage, men mere for morfar og mormor end for lille Miko.Børnebog: Vibeke Marx: "Mikos morfar"

Illustreret af Ditte Løfgren Hagelskær, 96 sider, Forlaget Lauritz