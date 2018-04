Otterup: Grillede skumfiduser mellem kiks, en konkurrence i gummistøvlekast og mælkekasse-stafet. De Blå Spejdere i Otterup havde forberedt mange forskellige aktiviteter til onsdag den 4. april, hvor de fik besøg af en stor flok børn fra SFO'en på Sletten Skole, afdeling Otterup.

Idéen med dagen var, at alle børnene kunne prøve kræfter med spejderlivet. Et af de populære steder var en høj klatrevæg, hvor børnene kunne gøre et forsøg på at klatre op i toppen og ringe med en klokke. Et elastikløb, hvor børnene skulle kæmpe sig frem med en elastik om maven, var også en ombejlet aktivitet.

Det er ikke sidste gang, at De Blå Spejdere i Otterup holder en dag i spejdergerningens tegn.

Skulle børn i SFO-alderen have lyst til at prøve en spejderdag, så holder spejdergruppen velkomstmøde den 24. april klokken 18 i spejderhuset ved Otterup-hallerne