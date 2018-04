Nyborg: "The Quiggs" er en skotsk/dansk duo, der består af ægteparret Stephen og Pernille Quigg. Stephen Quigg er en veletableret folkesanger og tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe "The McCalmans".

Torsdag 12. april klokken 19.30 gæster duoen The Quiggs så Bastionen i Nyborg.

Stephen og Pernille deler en fælles fornemmelse for folkesangens tradition og fortsætter med at turnere i Danmark, Tyskland og Holland med stor succes. Kombinationen af de to stemmer i tæt harmoni i både traditionelle og nyskrevne sange har vundet stor ros fra både publikum.

En koncert med "The Quiggs" er en chance for at høre folkesang og musik i dens oprindelige form.

Det er Nordenhuse Folk Festival, der står for arrangementet./EXP