Debat: Det går altid grueligt galt, når den forkerte siger det rigtige

Læserbrev: Paul Nedergaard i Ærøskøbing og Anker Nielsen i Bagenkop angler 12. marts efter svar fra mig.

Nedergaard synes, det er dybt unfair, at jeg beskriver virkeligheden - for eksempel de arbejdssky somaliske kvinder, der blev vist i TV. De er da sandelig forsvaret af somaliske Fatuma Ali, der er psykolog og straks har stillet racismediagnosen, selvom der jo ikke findes racer?

Hun er én af de 17.000 somalier i Danmark, og hun mener, det går fint med de 16.089, mens det halter lidt med de 11 somaliske kvinder i Odense. Hun mener også, at hun er en mønsterbryder ved at tjene mange penge på sit arbejde med psykisk syge somaliere, så hun har nu bopæl både i Danmark, Toscana og i Grønland. Sådant noget må da glæde Paul Nedergaard?

Anker Nielsens ståsted er jo kendt, så det er "spildte ord på Ballelars" at gentage, hvad jeg siden 1970 startede med at gøre opmærksom på - for eksempel KGB's infiltration af BUPL, de røde lejesvende i Danmarks Radio samt særdeles godt kendskab til "de røde" via mit job i politiet og endda skrevet om dem, så derfor vil jeg nøjes med at fortælle, hvad højskoleforstander Niels Højlund altid sagde om mig, når jeg som paneldeltager deltog i hans TV-show "Højlunds Forsamlingshus". Og skabte stor debatlyst. Højlund sagde: "Det går altid grueligt galt, når den forkerte siger det rigtige" (om højere hastighedsgrænser, Røgfrit Miljø og indvandring, som har vist sig at være rigtigt).