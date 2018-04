Sparedebat: Lad Svendborg forblive et dejligt sted at vokse op

Læserbrev: Endnu engang skal der spares på børne- og ungeområdet i Svendborg. Der lægges op til besparelser på 14,3 millioner kroner på dagtilbud. Besparelser, som vil ramme hårdt i et allerede økonomisk udsultet område og mest af alt giver en følelse af et børne- og ungetilbud i Svendborg, hvor kun de stærkeste overlever.

Vi er en familie på snart fem. En mor, en far og tre børn. Vi voksede op i Svendborg, og det var dejligt. Der var natur, nærvær, tid, tryghed og masser af søde voksne. Nogle år boede vi Aarhus og tog videregående uddannelser. Så kom tiden til at få sine egne børn, og vi mindedes begge opvæksten i Svendborg med glæde og en mave fuld af gode minder. Derfor var det naturligt at vælge at flytte tilbage til Svendborg for at tilbyde vores børn de samme muligheder for en god og tryg barndom. Med begejstring kunne vi konstatere, at der modsat andre kommuner i nærheden ikke var krav om tidligere børnehave- og skolestart. Ligeledes var vores første møde med det pædagogiske personale i Svendborg godt. Personalet var dygtigt, og der var plads til kram og omsorg, selvom de var for få ansatte i vores optik.

Vi var og er derfor rigtig glade for at bo i Svendborg, også selvom vi må køre til Odense for at passe et arbejde. Men vi bliver bange, når der igen er udsigt til massive besparelser på børne- og ungeområdet. Er det gode børneliv på vej væk fra Svendborg? Det, som var vores grund og mange andre børnefamiliers til at vælge netop Svendborg. Det gode børneliv er en investering i fremtiden, i børnefamiliernes tilvækst, i glade mennesker, der bidrager til samfundet. Pas på det.