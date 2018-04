Debat: Man kan ikke spare sig ud af en krise

Læserbrev: Hvis jeg drev min forretning, ligesom man driver Svendborg Kommune, var jeg gået på røven for længe siden, jeg har jo ikke mulighed for at skrue på skatten.

Er I ikke klar over, at hvis man driver en forretning, skal der være varer på hylden.

En stor udgift ved at drive forretning er indkøb af de varer, man skal sælge og løn selvfølgelig, men næsten 40 år som selvstændig har lært mig, at har man ingen varer på hylderne, falder omsætningen, og dermed indtjeningen voldsomt. Det fatter man ikke i Svendborg Kommune.

Man kan sgutte spare sig ud af en krise, man kan arbejde, rationalisere og investere sig ud af den.

Hvad med at gro jer et par nosser, eller spørge nogen med forstand på at drive virksomhed?

Hvordan tror I, I vil få tilflyttere og virksomheder til at investere i Svendborg, når I lukker hele møget?

Det I gør med jeres sparekatalog svarer til at forsøge at drive en iskiosk uden at købe is til fryseren.

Og I gør det helt færdigt ved også at slukke for fryseren og låse døren.

Held og lykke med jeres forretning.