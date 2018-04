Debat: Der er brug for Heldagsskolen

Læserbrev: Heldagsskolen i Svendborg Kommune har desværre fyldt en del i den politiske debat foranlediget af et politisk ønske om at revurdere Heldagsskolens eksistens og fordele eleverne på deres respektive distriktsskoler. Et ønske, som ikke er groet i Venstres baghave.

Således behandlede Børne- og Ungeudvalget forleden spørgsmålet om alternativer til Heldagsskolen, og til min store tilfredsstillelse besluttede udvalget at fastholde den proces, som allerede blev igangsat og besluttet i 2016, hvor Heldagsskolen er et vigtigt skole- og behandlingstilbud for de allermest sårbare børn, unge og familier. De børn, som visiteres til Heldagsskolen, er børn med mange forskellige diagnoser og socioemotionelle vanskeligheder. Børn for hvem det kan være rigtig svært at profitere af folkeskolens tilbud. Netop derfor er der brug for en vis volumen, en kritisk masse, høj faglighed og specialiseret viden om disse børn og unge. Der er for nuværende indskrevet 40 børn på Heldagsskolen fra 0.-9. klassetrin, hvoraf enkelte er fra andre kommuner. At sende dem ud i meget små lokale tilbud på deres oprindelige distriktsskole og med stor aldersspredning, opfylder i min optik ikke børnenes behov.