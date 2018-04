Debat: X Factor - hold kæft, hvor trist

Læserbrev: Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Jeg kan dog glæde mig over, at nogle unge mennesker i det mindste føler sig, som vindere. Hvis det ikke var på en så trist baggrund. Placeret i en klaustrofobisk kasse i pastelfarvet tøj - oprøret dødt, med indstuderede bevægelser. Alt i alt et godt billede på nutidens unge menneskers stækkede vinger.

Vindersangen i X Factor-finalen "Young", får mig til, at føle lyst til at hive de unge mennesker ned fra scenen og sige: "Så vær da for alt i verden ung, mens tid er og ikke en raffineret iscenesættelse af store egoer, der ikke har andet end sig selv som omdrejningspunkt."

Måske er vindersangen et udtryk for, at X Factor for første gang er lykkedes; samme øjeblik det slutter. Måske er vindersangen "Young" et kunstprodukt, der synliggør eller får os til at tænke over, at vi i vækstens og konkurrencens navn fratager de unge menneskers deres ungdom; underholdning, der samler os - hold kæft, hvor trist.