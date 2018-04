Assens: "Kvinder, som læser, er farlige" kalder Bente Rosenbeck sit foredrag, hun holder på Assens Bibliotek tirsdag 24. april klokken 19.

I oplægget til foredraget skriver Assens Bibliotek:

"I 2015 var det 100 år siden, at kvinder fik stemmeret, og det er godt 130 år siden, at Nielsine Nielsen blev den første kvindelige læge i Danmark. Kvinder havde ikke fri adgang til en studentereksamen før 1905 men måtte læse privat, og de kvindelige akademikere blev betragtet som undtagelseskvinder. Vænnede man sig i datiden til, at nogle ville studere, forestillede de færreste sig, at de skulle forske".

Selv om Nielsine Nielsen ønskede det, lykkedes det ikke for hende at blive forsker. Kvinder fik heller ikke adgang til offentlige erhverv før 1921.

Hvordan gik det efterfølgende de kvindelige akademikere, hvem var de, og hvordan klarede de sig i de kommende årtier?

Foredraget er en del af "Forskningens døgn". Der er gratis adgang. Billet skal bestilles på assensbib.dk. /EXP