Trafik

Lastvognsporet skal have ny asfalt. Vejdirektoratet lover, at arbejdet afsluttes, inden den gamle bro spærres.

For en sikkerheds skyld er der lagt ekstra tid ind i arbejdsplanen på den nye bro. Så selv ved uforudsete forsinkelser skulle der være garanti mod, at projekterne overlapper.

- Vi har sikret os, at de to projekter ikke støder sammen. Så der bliver altså ikke tale om, at der er vejarbejde på begge broer samtidig, siger Michael Kirkfeldt.

Spærringen af den gamle bro vil sende store mængder trafik over på den ny bro. Derfor er det vigtigt, at de to projekter ikke overlapper.

- Vi ønsker at genere så få bilister som muligt, og derfor overvejede vi at arbejde i ét spor ad gangen på den gamle bro. Men vejbanen er så smal,at det ikke er muligt at arbejde i ét spor ad gangen. Derfor har vci valgt at spærre hele broen af - mod til gengæld at have plads til at arbejde effektivt og sikkert, siger Michael Kirkfeldt.

Senere skydes et vejarbejde-projekt i gang på Den Gamle Lillebæltbro , som vil være totalt spærret for biltrafik i 20 uger fra 22. maj og næsten frem til skolernes efterårsferie.

Når Den Gamle Lillebæltbro spærres fra 22. maj, vil de mange bilister, der krydser broen hver dag, skulle finde andre veje over bæltet. Ud over at tage toget er der kun én mulighed: Den Nye Lillebæltbro.

Hvor store trafikale problemer forventer du, at det vil give?

- Vores erfaring viser, at der vil være en tilvænningsperiode, hvor det er vigtigt, at folk ikke kører med kort lunte. Efter nogle dage vil folk have vænnet sig til at køre en anden vej - altså over den nye bro. Og det er der plads til. Den nye bro har kapacitet til at overtage den gamle bros trafik, siger Michael Kirkfeldt.

Men én ting er selve broens kapacitet. Hvad med til- og frakørselsramperne og svingbanerne på blandt andet Snoghøj Landevej?

- Ja, dér kan opstå kø, som kan vokse helt ud på landevejen og spærre den. Men vores erfaring er, at folk efter nogle dages tilvænning vil vænne sig til at køre tidligt hjemmefra eller udskyde afgangen med en halv time for at undgå kø, siger Michael Kirkfeldt.