Den sydfynske tremastskonnert Fylla står bogstaveligt taget foran et generationsskifte. Den 1. maj slipper Fyllas skipper i syv år, den på tirsdag 65-årige David Thomas rattet. Styregrejerne overlades til den 30-årige Mark Ambech.

For Fyllas nye skipper, der i sejlskibskredse er kendt som Bacon, er det en forfremmelse om bord på et skib, som han i forvejen kender efter flere sæsoner som styrmand.

- David og jeg svinger utrolig godt sammen. Han har været en fremragende skipper og læremester for mig, fastslår Mark Ambech overfor Koøjet.

Fyllas nye skipper stammer fra Odense, men er i dag marstaller med et stort, søstærkt M. Mark Ambech er fx aktiv i den Småborgerlige Sangforening, og han er frivillig i kredsen omkring veteran-coasteren Samka. Mark Ambech er gift med en sømand, Nicoline Kastberg Larsen. Sammen har parret to børn.

Efter en tid som skovarbejder følte Mark Ambech, at han manglede noget i tilværelsen og fik så i 2007 muligheden for sejlads som elev på skoleskibet Danmark. Det viste sig at være rette kurs.De faglige færdigheder er senere styrket med uddannelsen til skibsfører på Marstal Navigationsskole i 2013.

I dag kan Mark Ambech se tilbage på en karriere om bord på så forskellige fartøjer som en jack-up rig hos A2Sea, havforskningsskibet Dana og en håndfuld sejlskibe. Blandt dem er skoleskibs-fuldriggeren Georg Stage, barkentinen LOA, bramsejlsskonnerten Maja og fuldriggeren Christian Raddich fra Norge.

- En dag ringede David så og tilbød mig jobbet som styrmand siger Mark Ambech:

- Et sejlskib er for mig et sted, hvor man kan møde fantastiske mennesker, gode rollemodeller. Jeg sætter stor pris på det fællesskab, vi har om bord - det, at vi er vores eget lille samfund med alle de udfordringer, det giver, siger Fyllas nye skipper.

På årets sejlplan står bl. a. Fyn Rundt, Limfjorden Rundt og lejrskoler. Fylla er ejet af tre øhavskommuner og har base på Det Gamle Værft i Ærøskøbing.