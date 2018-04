Debat: Det glade vanvid

Læserbrev: Jeg vil gerne se fodbold på tv, men det kan jeg ikke mere med lyd på, da jeg ikke gider høre på alt der vrøvl, der bliver sagt under kampen - også før og efter. Os, der har kendskab til spillet, fatter ikke, at nogen vil betale alle de vrøvlepersoner, der kloger sig på kampene. Tænk, hvad det koster, og hvad det er værd.

Stop det, så vi, der kan lide at se kampene, kan nyde det uden alle de vrøvlepersoner, som vi skal høre på.

Der må være mange penge i TV-sport, når man har råd til at have så mange personer i gang med at fortælle om kampen, og som er totalt uinteressant. Vi vil se kampene uden disse vrøvlehoveder. Her er penge at spare, og vi kan få glæde af at se kampene.