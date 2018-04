Det er fuldstændig korrekt, som Niels Hansen, Fruens Bøge, skriver i et læserbrev her i avisen (10. april), at der tidligere var planer om at etablere en fynsk stationsby som pendant til Den Fynske Landsby. Det var i 1980'erne i den konservative Søren Møllers rådmandstid. Jeg var på det tidspunkt journalist på Odense-redaktionen, og skrev flere gange om projektet, som blandt andet omfattede den gamle stationsbygning i Fangel. Den blev nedtaget sten for sten og lagt i magasin til senere genopførelse i en museumsstationsby. Jeg har efterfølgende hørt, at bygningen nu er solgt til anden side.Man kan kun beklage, at ideen aldrig blev ført ud i livet. Det havde været alletiders aktiv, hvis Odense og Fyn havde fået denne unikke stationsby lige op til Den Fynske Landsby, som jo er koncentreret om livet på landet i 1800'erne. I forlængelse heraf kunne man så gå videre til stationsbyen, som primært skulle handle om de fynske stationsbyers opståen omkring år 1900. Som turist kunne man så tage et veterantog fra Jernbanemuseet ved Odense Banegård direkte ud til de to sammenhængende museer via Svendborgbanen. Stationsbyen skulle placeres ved et sidespor til Dalum Papirfabrik, som jo nu er lukket. Derfor er tanken om en stationsby på papirfabrikkens gamle arealer ikke helt tosset, nu da debatten om anvendelsen af jorden igen er blevet aktuel.I hvert fald ville en stationsby tilføre den fynske museumsverden en ekstra dimension, som sikkert også ville trække mange turister til.