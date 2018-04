- Der er ikke noget mærkeligt i, at fart er så højt repræsenteret i statistikken. Vores ATK (automatisk trafikkontrol, red. ) er et utroligt effektivt værktøj og bliver brugt meget. Og fart, spirituskørsel og uopmærksomhed i trafikken er de tre områder, vi fokuserer mest på. Tallene afspejler, at vi lægger mange timer i fartkontrol, og det skal vi også, siger han.

Om klip i kortet Man får ikke et fysisk klip i kortet, det registreres elektronisk. Klippet udløser en bøde på 2000 kroner samt krav om betaling på 500 kroner til Offerfonden.Tre klip inden for tre år medfører en betinget frakendelse af kørekortet med krav om at bestå en ny teori- og køreprøve. For nye bilister skal der kun to klip til. Et klip slettes først efter tre år. Man kan godt få flere klip på én gang. Tre klip på én gang straffes med betinget frakendelse. Fire eller fem giver derudover to nye klip efter generhvervelse af kørekortet. Får man seks klip på én gang, straffes man med en ubetinget frakendelse af kørekortet i en periode, som retten bestemmer. Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

Det viser Fyens.dk's opgørelse af de ti hyppigste årsager til klippene , hvor høj fart står for hele 4910 klip, mens der er langt ned til nummer to, kørsel frem for rødt lys, som udløste 307 klip.

For høj fart er den ubetinget største årsag til, at trafikanter på Fyn fik klip i kørekortet sidste år. Næsten ni ud af ti klip gik til fartsyndere, der overskred hastighedsgrænserne med mere end 30 procent.

- Vi må konstatere, at tallene ikke er, som vi gerne vil have. Vi er bagud i forhold til målene i 2020-planen. Og der er hastigheden en væsentlig faktor.

Preben Ingemansen påpeger, at antallet af dræbte og tilskadekomne ikke er faldet så meget, som man håbede, da Færdselskommissionen for knap fem år siden kom med en plan, som skulle nedbringe antallet af dræbte til 120 i 2020 og halvere antallet af tilskadekomne.

- Det er nok en fiskedam, vi aldrig kan fiske tør. Det er et langt sejt træk, og vi må nok bare konstatere, at der altid vil være nogle, der kører for stærkt. Vi kæmper videre og prøver at holde det nede.

- Det er ikke så godt, at så mange kører for stærkt. Men vi hører fra vores ATK-operatører, her efter nogle år, at man kan fornemme, at det har en effekt, siger politikommissæren.

Hvordan har du det med, at der gives så mange klip for netop fart?

Næstflest klip fik trafikanter, som kørte over for rødt, og de kan overordnet set inddeles i to grupper, fortæller Preben Ingemansen.

- Vi har en lille persongruppe af unge mænd i Vollsmose-området, der er ligeglade med røde lys. Vi oplever dem køre på en måde, som er fuldstændig hen i vejret. Det er for høj fart, det er over for rødt lys, det er overhalinger, det er overtrædelse af den øvrige skiltning. De har besluttet sig for, at hvis der ikke kommer nogen, kører de over for rødt, siger færdselslederen og understreger, at Fyns Politi foretager kontroller, hvor det ved, at disse personer færdes.

- Og så er der folk i almindelighed, som kører over for rødt, fordi de har så travlt. De kan ellers være lovlydige nok, og måske har de heller ikke intentioner om at overtræde færdselsloven, men kører alligevel over for rødt, fordi de har travlt og lige kan nå med over.