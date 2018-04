Svendborg: Svendborg er med på listen over de mest gæstfri byer i Danmark.

Det viser en opgørelse, som er lavet af Airbnb på baggrund svar fra de borgere, der lejer en bolig via det webbaserede formidlingsbureau.

I 2017 lejede 1961 brugere en bolig i Svendborg gennem Airbnb og gav efterfølgende en karakter til byens gæstfrihed. Og 1590 af dem gav opholdet i den sydfynske hovedstad topkarakteren fem stjerner.

Det betyder, at 81 procent af opholdene i Svendborg fik fem stjerner, og det giver Svendborg en delt fjerdeplads på Airbnb-brugernes liste over de mest gæstfri danske byer.

Frederiksværk topper listen over de mest gæstfri byer efterfulgt af Hundested, mens Helsinge og Vejle deler tredjepladsen. Svendborg deler fjerdepladsen med Billund og Silkeborg.

Da Airbnb i 2016 lavede en lignende rangering, var Svendborg på andenpladsen på den nationale gæstfrihed-liste, men dengang var det kun 73 procent, der gav opholdene i Svendborg fem stjerner.

Airbnb er en online markedsplads, hvor man kan leje eller udleje en privat bolig. Ideen blev skabt af tre amerikanere i 2008, og det er i dag muligt at leje over to millioner forskellige boliger i 192 lande via Airbnb.