Debat: TV2 bliver på Fyn

Læserbrev: TV2 har siden oprettelsen i 1988 hørt til på Fyn. Sådan kommer det også til at være fremover, eftersom det er skrevet ind i regeringens nye medieudspil, at TV2 fortsat skal have hovedsæde i Odense.

Det delvise salg af TV2 er nemlig betinget af, at stationen bliver i Odense. Det er vigtigt for Fyn, at et af danskernes foretrukne medier har hovedsæde på det gamle kvægtorv i Odense. Det er med til at skabe et Danmark i bedre balance, at ikke alle landsdækkende medier har københavnske briller på.

Samtidig er TV2 også en vigtig arbejdsplads, der sammen med de udflyttede statslige arbejdspladser kan være med til at sikre øget tilflytning til hele Fyn. Det er vigtigt, at vi her på Fyn kan tilbyde arbejde til alle, herunder også til dem med de lange uddannelser. Placeringen af TV2 på Fyn har været en kæmpe succes, og det er der ingen grund til at ændre på. Det bliver nu slået 100 procent fast, og end ikke en delvis privatisering kommer til at ændre på det. Det kan vi godt være glade for her på Fyn.