Vi har et ønske om at køre med to børnekoncerter om året, men det kommer an på, hvor stor interessen er. Nu starter vi op med denne her, og også en i efteråret, og det bliver så afgørende for, om vi kører videre med projektet Thyge Andersen

Og hvis bandets navn vækker genklang hos nogen, kan det skyldes, at de to bandmedlemmer Rasmus og Jonas Dissing er sønner til Povl Dissing, som har haft både dem og Las Nissen under sine musikalske vinger.

- De ældre børn synes jo nok ikke, at det er sjovt længere, men som voksne forældre synes man måske, at det er sjovt igen, siger han.

- Bogen er inspireret af Halfdan Rasmussens ABC og den slags, så den koncert er møntet på de 5 til 10-årige, siger Jacob Bonde-Hansen og understreger, at forældre og bedsteforældre også er velkomne til at komme med ind til koncerten sammen med deres børn.

Opstarten af børnekoncerterne er en satsning, som Foderstoffen foretager som et led i en bredere plan.

- Det har været op ad bakke, for når koncerten er færdig, er der kun marken omkring os, og de unge vil jo gerne feste videre, siger han og åbner samtidig op for, at der alligevel kan findes publikum til et varieret udbud af arrangementer.

- Vi har for eksempel fået startet en meget velkørende gruppe op omkring vores populære folkekøkken, og der har vi også mange unge musikere tilknyttet, som får mulighed for at komme ud og spille på den måde, siger han og oplyser, at der er 40 til 50 frivillige tilknyttet Foderstoffen.

- Men vi vil da gerne have flere med, og vi vil gerne starte flere grupper op i stil med børnekoncerterne, så hvis folk har nogle ideer, er de meget velkomne til at byde ind med dem, lyder det fra formanden, Thyge Andersen.