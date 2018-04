Min Mening: Foråret fordriver mørke tanker

Havde efterhånden en fornemmelse af at ordene "Hvem siger, vi overhovedet får noget forår" sagt - reciteret i en sang - i en monolog med Dirch Passer, vist nok en gang i '60erne. Måske blev ordene sande i år? Årsag til et for mig efterhånden utroligt mørksind, kraftigt hjulpet på vej af to dødsfald blandt mine, tabet af en meget kær ven og af en dejlig skibskammerat, og alle historierne om hvordan vi såkaldt almindelige danskere bliver manipuleret, snydt, bedraget og fortiet af diverse magthavere og offentlige instanser.

Samtidig er de så udygtige, vore forhandlere, indkøbere eller så dovne, at de ikke gider (kan) forberede sig ordentligt, eller også kan de ikke engang læse en kontrakt rigtigt? Så vi mister masser af værdier igen og igen, grundet uforklarligt dårlige beregninger, projekteringer?

Læste Arne Mariagers fine klumme - vil dog sige, at til listen over alt det, vi har solgt ud af, kan man tilføje listen over alle de fejlprojekteringer, vi har gjort og tilsyneladende stadigvæk gør.

Hvad med IC4-togene? Der er der aldrig, mig bekendt, placeret et ansvar? Hvordan kan det gå til, at det ikke har haft nogen konsekvenser, for nogen som helst? Heller ikke leverandørerne? Hvordan kan det gå til, at Berlusconi kunne tillade sig at give et af vores tog til Gadaffi?

Hvad med alle de der computer-programmer? Som det nye skattesystem? Med mange flere.

Hvad med de nye fly til forsvaret (krigsministeriet), der allerede nu tegner til at blive en ny megaskandale finansieret af befolkningen?

Hvad med, at man nu igen er ved at indgå kontrakter, om bygningen af en bro, med et italiensk firma - firmaer, der er under mistanke for bedrageri, korruption og mafiakontakter?

Lokalt kan man så tænke på diverse "fejlberegninger", forglemmelser, som forbrændingen, Naturama, Tankefuld plus meget, meget mere. Igen er det de almindelige borgere, der betaler gildet. Læs også det private erhvervsliv, der jo i sidste ende betaler alt. Mens det for Tankefuld er greven, der griner hele vejen hen til banken, eller er der flere grinere i det spil?

Konsekvensen er ringere - meget ringere - forhold for børn, handicappede, ældre og ikke mindst socialt udsatte, de svageste i vores samfund, som endog trues med at miste deres sygeplejerske.

Skamfuldt.

Hvordan synes I selv, det går, i det der byråd, der burde hedde kommunalbestyrelse?

Myten om, at Danmark skulle være verdens mindst eller nu næstmindst korrupte land, er efter min opfattelse bare det, en myte.

Gudskelov og hvilken befrielse, så kom foråret endelig og pludselig er alt blevet lysere, mere positivt og alle de mørke tanker, ligger nu kun og ulmer i baghovedet.

Tror nu på, at jeg får alt klart i drivhus m.m., inden jeg tager på min Kina-rejse sammen med en af mine søstre.

Godt forår og tak også til Mette Marie for hendes gode klumme som desværre for mig understreger, at homo sapiens er verdens farligste dyr.

Huu, måske er de mørke tanker ikke helt væk?