Debat om Nordfyns Kommune: Mckinsey'ismen har indfundet sig

Hvordan kan kommunen køre med et overskud på 75 millioner kroner i 2017 samtidig med en besparelse på 20 millioner i administrationen, når byer som Hårslev og Kappendrup ikke kan få en cykelsti til deres skolebørn på tungt trafikerede veje?

At Havreheds-distriktet kun har en pedel og to assistenter (på deltid) til to skoler og tre børnehaver, udlicitering af saltningen på udearealerne, som har medført glatte indkørsler, trappetrin og gangstier. Det har resulteret i, at man i mulm og mørke har været med fare for at falde på røven grundet manglende saltning, når man har skulle aflevere sine børn i børnehaven og skolen.

Hvordan kan det være, at man har skåret rengørings-stillingerne ned fra 37 timer til 21 timer om ugen, og at man så forventer, at det vil give det samme resultat?

Hvordan kan man forvente, at lærere, pædagoger og andet plejepersonale skal have tid, overskud og ansvar for at vurdere, om en given installation eller bygningsdel skal vedligeholdes, når dette ikke indgår i deres jobbeskrivelse? Det jo tankevækkende!

Nu må det Mckinsey-vaskeprogram altså stoppe i denne kommune, som ellers er yderst veldrevet. For hvis man bliver ved med at lave salami-metoden, ender det med, at det ikke bliver en kommune, man er stolt over. Det bliver en kommune, hvor man konstant skal gå rundt med tankerne om, at man nu skal flytte, fordi skolevejen for ens børn er for farlig. Eller fordi ens ældre mor bliver ved med at ringe for at bede om hjælp til rengøringen, grundet manglende rengøringshjælp fra kommunen.