I 2011 politianmeldte Musikhuset Aarhus firmaet Viagogo for at sælge festivalbilletter til overpriser i strid med dansk lovgivning.

Nogenlunde samtidig med at Musikhuset skred til politianmeldelse, tikkede de første forbrugerhenvendelser om firmaet ind hos os i Forbrugerrådet Tænk. De kom blandt andet fra forbrugere, der ikke vidste, at de havde købt billetter til overpris, og som efterfølgende i nogle tilfælde oplevede, at de alt for dyrt indkøbte billetter viste sig at være falske. Den slags henvendelser fra dybt frustrerede forbrugere har vi modtaget løbende lige siden.

Det har en stribe danske spillesteder, festivaler, sports- og koncertarrangører og autoriserede billetsalgssteder fra hele landet også, og de har derfor hver især meldt Viagogo og andre firmaer med samme tvivlsomme forretningsmodel til politiet.

Desværre har politiet henlagt sagerne, blandt andet med henvisning til, at de ikke kan dokumentere, at Viagogo er andet end en platform, der blot formidler salg af billetter.

Også medierne har sat kritisk lys på billethajerne. Både i Danmark og af den Australske forbrugerorganisation er der blevet fremlagt dokumentation for, at Viagogo aktivt bidrager til salg af falske billetter og billetter til overpris.

Alligevel er groft sagt ingenting sket siden den første politianmeldelse for næsten syv år siden, og der er formentlig forbrugere, som bliver snydt af Viagogo og lignende firmaer, mens du læser disse linjer.

Nu må det stoppe!

Vi har i Forbrugerrådet Tænk sammen med blandt andet Tinderbox og over 100 af landets andre festivaler, spillesteder og officielle billetudbydere sendt en appel til justitsministeren, erhvervsministeren og kulturministeren om nu at gå ind i sagen.

Indrømmet, det er ikke er let at stoppe professionelle billethajer, og det er svært at håndhæve dansk lovgivning over for udenlandske firmaer. Men hvor der er vilje, er der forhåbentlig vej, og vi appellerer til politikerne om, at de nu må tage livtag med virksomheder, som fra deres hovedkvarterer i udlandet åbenlyst skader vores kulturliv, forbrugere og erhvervsdrivende.

Det har nemlig store konsekvenser, at billethajerne frit kan boltre sig i Danmark. For den enkelte forbruger, der bliver snydt. For koncertstederne, der møder frustrerede forbrugere ved indgangen med en falsk billet i hånden. Og for alle danskeres muligheder for at få råd og adgang til at deltage i koncerter og andre kulturarrangementer. Det har vi faktisk en lov, der skal sikre os mulighed for.

Til forbrugerne lyder opfordringen: hold dig langt væk fra Viagogo, Stubhub og lignende billetbørser. Du risikerer at komme til at betale alt for meget for din billet, og du risikerer, at den er ubrugelig.

Viagogo er, med andre ord, Via-no-go.