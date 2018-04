Anklager kræver en ung dreng varetægtsfængslet for at have bedraget en kommune for cirka en million kroner.

En 17-årig dreng har svindlet for omkring en million kroner ved at misbruge en kommunes EAN-nummer til at købe ting på internettet.

Det mener Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som tirsdag formiddag kræver drengen varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster.

Drengen sigtes for databedrageri ved at have købt alt fra hængelåse til tandbørster og en skudsikker vest, fortæller anklager Mariam Khalil. I alt sigtes drengen for 35 forhold.

- Det er alt fra Oral B-tandbørster, skægtrimmere, lamper, hoverboards, sækkestole og telefoner, en skudsikker vest og en hjertestarter, opremser anklageren.

- Det er virkelig alt mellem himmel og jord. En flammehæmmende strømpe og gavekort. Der er ikke nogen rød tråd i, hvad han har bestilt. Det er alt muligt mærkeligt.

Ifølge politiet foregik bedrageriet ved, at drengen brugte kommunens EAN-nummer til at betale for de mange ting i onlinebutikker. Bedrageriet skete angiveligt fra juli, indtil han nu er blevet anholdt.

Da grundlovsforhøret endnu ikke er holdt, er det usikkert, hvordan drengen vil forholde sig til sigtelsen, men han har foreløbigt nægtet sig skyldig over for politiet.

- Han er afhørt til sagen, og han siger, at det ikke er ham. Han siger, at hvis det er ham, så vidste han ikke, at han gjorde det, siger Mariam Khalil.