- Det er så lavt og nedrigt. Ejvind Nielsen, Middelfart, efterlyser hjælp efter at have fået stjålet sin handicapscooter, der holdt parkeret ved Middelfart Banegård.

Middelfart: - Hvor lavt kan man synke? Det er så nedrigt.

For Ejvind Nielsen, Middelfart, er det dagen derpå. Mandag fik han stjålet sin handicapsooter. Den holdt korrekt parkeret ved Middelfart Station. Nærmere bestemt ved cykelparkeringen.

I forbindelse med et ærinde var Ejvind Nielsen taget til Aarhus. Med sin hustru tog han afsted klokken 10 om formiddagen og var tilbage klokken 20, hvor han opdagede, at scooteren var væk. Kun det dække, han bruger til at lægge omkring sine ben, var ladt tilbage.

Han kom hjem ved at kontakte sin datter, der kom og hentede ham.

Naturligt nok har han nu et ønske om at få scooteren tilbage. Måske den står efterladt et sted. Han opfordrer folk til at holde øje. Den el-drevne, blå og firehjulede scooter er af mærket Easy-go.

- Det er mig ubegribeligt, hvad folk kan finde på. Tænk sig at stjæle en handicapscooter.

Ejvind Nielsens scooter var sikret, så man ikke bare kunne sætte sig op på den og køre afsted. Han gætter på, at tyven har brækket tændingslåsen op.