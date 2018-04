Haarby: Hver gang instruktør Rasmus Twisttmann Jørgensen skal i gang med at sætte en forestilling op for Haarby Amatør Teaters (HAT) ungdomsgruppe, spørger han sig selv, hvorledes han kan udfordre rammerne for, hvordan HAT tænker ungdomsteater.

30-årige Rasmus Twisttmann Jørgensen er instruktør på HAT Ungdoms seneste forestilling - en vandreforestilling med titlen Byens Kro. Forestillingen opføres flere gange i april på Haarby Kro.