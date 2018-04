Natur

Fredericia: Søen ved siden af Banedanmarks "Rundetårn" ved Fredericia Banegård vrimler i disse dage med tudser.

Skrubtudser i massevis kvækker rundt i overfladen og leder efter en partner.

- Nu er varmen kommet, og tudserne søger mod vandhuller for at yngle. Det varer ret kort tid. Allerede til maj vil de kravle tilbage på land og forlade søen, siger naturvejleder Bjarne Christensen.

Tudserne yngler ved, at hannerne hægter sig fast på hunnen - nogle gange må hun slæbe ham langt for at nå frem til et vandhul. Hunnerne er større end hannerne, men alligevel er der tale om noget af en slæbe-tjans.

I søen lægger hun sine æg på en lang tråd, som han så befrugter. Undervejs må han kæmpe for at holde andre hanner på afstand. Faktisk ses det ofte, at hunner drukner under vægten af ivrige hanner.

Skrubtudsernes vandring til og fra vandhullerne kan ofte ses på vejene - enten som tudser, der kravler fremad, eller som flade pletter, der ikke kravler fremad.