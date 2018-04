Gymnastik: Fyn - det vil sige Odense Gymnastik Forening (OGF) og Svendborg GF - er stærkt repræsenteret ved EM i trampolin, tumbling og dobbelt mini-trampolin fra 12. til 15. april i Baku, Azerbaijan. Cirka 700 gymnaster fra 26 lande deltager i mesterskaberne.

Ved EM i 2016 blev det til fire danske medaljer, og specielt i tumbling er der forventning om nye medaljer i Baku - både individuelt og for hold. Her står Anders Emil Wesch og Adam Scharf Matthiesen fra OGF specielt stærkt, mens David Henry Oliver Erbs er debutant ved et seniormesterskab.

De fynske gymnaster i Baku EM 2018 i trampolin, tumbling og dobbelt mini-trampolin afvikles i Baku, Azerbaijan, fra 12. til 15. april.



Disse fynske gymnaster er med:



Tumbling, senior: Anders Emil Wesch (OGF), Adam Scharf Matthiesen (OGF), Davis Henry Oliver Erbs (OGF) og Johanne Lassen Nørby (OGF).



Tumbling, junior: Sofus Møller Kramer (Svendborg GF), Magnus Lindholmer (Svendborg GF) og Sissel Lentz Christensen (OGF).



Dobbelt mini-trampolin: Mikkel Skæddergaard Jørgensen (OGF) og Andreas Godske Nielsen (OGF).

- Vi stiller med et rigtig skarpt hold på herresiden. Jeg har en klar forventning om at vores herrer kommer i den individuelle finale med to mand, og at de to kæmper med om medaljerne. Som holdresultat skal vi have medalje, og vi går efter guldet. Vi er ikke favoritter, men vi har en chance. Rusland, England og Danmark kommer nok til at have et brag af en kamp, siger tumblingens landstræner, Michael Moselund-Hansen.