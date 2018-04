Hvad er problemet med burkaer?

MeToo-bevægelsen tabte i Danmark. Det gjorde den, da politikerne besluttede at støtte et forbud mod kvinders frie valg. Da politikerne valgte at støtte et forbud mod tørklæder. Det værste er nok, at man fratager kvinder deres frihed. Men dette bliver dog hurtigt efterfulgt af, at man skaber et forkert billede af den mandlige flygtning. Han bliver gjort til en kontrollerende mand, som påtvinger kvinderne i familien til at bære burkaer. Selv hvis man tror på dette, løser et forbud jo ikke problemet. Forskellen ville blot være, at kvinden nu ville kunne få en bøde af endnu en mand, som prøver at kontrollere hendes adfærd. Er løsningen ikke at straffe en eventuel kontrollerende mand og ikke den undertrykte kvinde? Men dette er selvfølgelig ikke det eneste argument i debatten, som skal skydes ned. Politikerne påstår også, at det handler om at kunne se hinanden i øjnene. Det er åbenbart dansk at se hinanden i øjnene. Det er dog ikke helt den opfattelse, som jeg får i bussen, når folks øjne pludselig peger ind i væggen, når man får øjenkontakt. Samtidig har jeg aldrig haft svært ved at få øjenkontakt med kvinder i burka - altså de få gange jeg har set en kvinde i burka. For selvom jeg bor i en storby, ser jeg næsten aldrig det "problem", som politikerne står i kø for at løse. Måske er vi ikke ved at løse et problem, men ved at skabe et.