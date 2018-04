En undersøgelse af, hvad der har fået 104 personer i arbejde, viser store udsving.

Alle har været en del af de nye investeringer i at få flere ledige i arbejde, men små 40 procent føler ikke, de har fået hjælp fra Jobcenteret.

Kun tre har fået arbejde via løntilskud og praktik.

Hvad får man ud af at investere 72 millioner kroner mere end planlagt i at få flere folk i arbejde? Det er både politikere, embedsmænd og skatteydere i Odense interesseret i at vide, men de må alle vente på en større evaluering. I mellemtiden kan de kigge nærmere på en mindre undersøgelse af, hvad 104 tidligere arbejdsløse har svaret til spørgsmål om, hvad der fik dem i arbejde. Det fik folk i arbejde Undersøgelsen omhandler 104 personer, der alle har fået et arbejde eller er begyndt på en uddannelse efter at have deltaget i et af de såkaldte



66 af deltagerne fået fast arbejde, 19 har fået en midlertidig ansættelse, 12 er begyndt på en uddannelse, mens 7 enten er blevet selvstændige, har fået et barselsvikariat eller er blevet projektansat.



22 procent af deltagerne er enten indvandrere eller efterkommere.



Odense Byråd har sagt ja til at investere 72 mio. kroner på 14 konkrete tiltag, der både skal få flere i arbejde og samtidig give en økonomisk gevinst til kommunen på længere sigt, netop ved at mindske kommunens udgifter. (uss) De har alle deltaget i et af de omtalte investeringsprojekter og har efterfølgende haft mulighed for at krydse af i flere forskellige kategorier om, hvad der hjalp dem. Klart flest - 50 ud af 104 - svarer, at de fik arbejde, fordi "det rigtige job kom". I den sammenhæng er det måske værd at hæfte sig ved, at 40 af de 104 svarer, at de "ingen hjælp" har fået fra jobcentret til at finde et nyt arbejde. Som det hedder i en af de udtalelser, forvaltningen har samlet ind blandt deltagerne: "Egen vilje og gåpåmod var årsagen (til at jeg fik arbejde, red.)".

12 rekrutteret via jobcenteret

Til gengæld viser undersøgelsen også, at 38 personer føler, at flere samtaler med jobcentret har givet dem det nødvendige skub. Det skyldes måske også, at den største gruppe i undersøgelsen netop kommer fra det investeringsprojekt, der satser på at flere samtaler skal give en effekt. Kun tre ledige har fået arbejde som følge af løntilskud og praktik - et ellers meget brugt redskab til at få folk videre. Faktisk var der større udbytte af at deltage i en jobmesse - det førte til nyt job for fem personer. Undersøgelsen viser også, at kun 12 er blevet rekrutteret gennem jobcenteret. 40 af de 104 har svaret, at de selv opsøgte virksomheden, da de fik arbejde.

Jobcenteret skal høre mere efter