Sport Fyn erfarer, at OB skal have Sønderjyske-assistent fra sommer

FODBOLD: OB er på vej til inden længe at præsentere 38-årige Henrik Hansen som ny assistenttræner, hvis parterne kan få de sidste ender til at nå sammen, erfarer Sport Fyn.

Henrik Hansen er i øjeblikket assistent hos Sønderjyske, hvor han i fire år indtil karrierestoppet i 2015 var anfører. Han bor i Odense, hvor han også spillede i tre sæsoner fra 2008 til 2011.

Han er egentlig fra Herlufsholm og Næstved, men har spillet for Esbjerg, Sønderjyske, OB og AC Horsens, da Jesper Hansen var sportsdirektør hos "de gule" med Kent Nielsen som træner.

For et par uger siden meddelte OB lidt overraskende, at assistenttræner John Bredal ikke ville få sin kontrakt forlænget fra sommerferien af, selv om cheftræner Kent Nielsen egentlig havde sagt god for det.

John Bredal har på det seneste haft stor succes med reserveholdet i Ådalen, men Bredal stopper nu med de lange køreture fra bopælen i Farum til Odense, når forårsturneringen er slut.

Henrik Hansen var også i sin Horsens-tid kendte for et flot overblik og afleveringsspil, når han med førstegangsafleveringer smed bolden ned i rummet på indersiden af modstandernes backs. Mindre var successen dog, da han kom til OB, hvor han havde et godt forhold til daværende anfører Anders Møller Christensen på grund af deres fælles sjællandske fortid. Anders Møller Christensen bor også stadig i Odense.

Sport Fyn er ikke informeret om, hvornår OB melder noget nyt ud om ansættelsen af den nye assistenttræner.