En eller flere tyve, tilsyneladende med forkærlighed for PH-lamper, ødelagde søvnen for adskillige villaejere i Odense natten til tirsdag.

En time senere, klokken 01.56, blev beboerne i et hus på Stenløsevej vækket af lyden af glas, der blev splintret. Det viste sig at være en rude i et vindue i stueetagen, som var blevet knust. Beboerne bemærkede en person, der forsvandt fra stedet, og det er ifølge politiets foreløbige oplysninger ikke klart, om vedkommende nåede ind i huset.

Og så begyndte det at gå hurtigt. Blot otte minutter senere, klokken 03.43, blev nok en rude knust - det var i en villa på Munkebjergvej, hvor beboerne også blev vækket af lyden. Her lykkedes det imidlertid ikke tyven at få fat i en PH-lampe, der stod tæt på.

Men 21 minutter senere var den gal igen på Langelinie. Klokken 04.04 hørte beboerne i en villa en rude blive knust, og kort efter lød der mere støj. Det var lyden af en PH-lampe, der faldt på gulvet, formentlig efter en tyv havde rakt armen ind og forsøgt at få fat i lampen.

Klokken 04.46 blev endnu en rude knust - det var i et hus på Smedevænget, cirka en kilometer fra Langelinie. Også her var beboerne hjemme og hørte ruden blive knust. Endnu har politiet ingen oplysninger om, hvorvidt det lykkedes tyven at stjæle noget her.

En mindre, grå personbil blev set køre fra huset på Langelinie efter indbruddet klokken 04.04, og det er indtil videre det bedste signalement, politiet har at gå efter. Politiet satte efter en bil, der passede til den beskrivelse, på Hjallesevej, men bilen slap fra politiet.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet i opklaringen af sagerne, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.