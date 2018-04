Kim Jong-un nævner for første gang muligheden for en dialog mellem Nordkorea og USA.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bekræfter officielt for første gang muligheden for et topmøde med USA's præsident, Donald Trump.

På et møde mandag i arbejderpartiets politbureau talte Kim Jong-un om de mulige udfald af fremtidige samtaler med USA og Sydkorea, skriver AFP og Reuters.

Kim Jong-un kom med en "dybtgående analyse og vurdering af den aktuelle udvikling i relationerne mellem nord og syd samt muligheden for en dialog" mellem Nordkorea og USA, meddeler det statslige nyhedsbureau, KCNA.

Mandag oplyste anonyme kilder i Trumps regering til avisen Wall Street Journal, at Nordkorea har bekræftet over for USA, at landets leder er klar til at drøfte atomafrustning på den koreanske halvø.

Tidligere har Sydkorea sagt, at nordkoreanerne skulle være klar til at nedruste sit atomprogram.

Desuden har et besøg fra den nordkoreanske udenrigsminister i Sverige givet anledning til rygter om et topmøde mellem ledere fra USA og Nordkorea.

Kim Jong-un besøgte i slutningen af marts Kina. Efter besøget udsendte det kinesiske udenrigsministerium en erklæring, hvor Kim Jong-un gav udtryk for sit ønske om en atomnedrustning.

- Det er vores fortsatte holdning, at vi vil atomnedruste halvøen, sagde han ifølge erklæringen.

Som resultat af en voksende tilnærmelse på den koreanske halvø skal Kim Jong-un 27. april mødes med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Donald Trump har desuden gjort det klart, at han er parat til et historisk topmøde mellem USA og Nordkorea. Måske så tidligt som i næste måned.

Styret i Pyongyang har imidlertid aldrig officielt bekræftet, at det vil forhandle om nedrustning med USA.

Donald Trump oplyste mandag, at han planlægger at møde Kim Jong-un "i maj eller begyndelsen af juni".

- Jeg tror, at der vil være stor gensidig respekt, og forhåbentlig vil der komme en aftale om atomnedrustning, siger Trump ifølge AFP.

Han udtrykker også forhåbning om, at forholdet mellem de to lande "vil være meget anderledes, end det har været i mange, mange år".