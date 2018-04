Rusland har advaret USA om, at det vil få "alvorlige konsekvenser", hvis amerikanerne angriber syriske regeringsstyrker som følge af meldingerne om, at et kemisk angreb har fundet sted i byen Douma i Syrien.

Det siger den russiske FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, på et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd mandag aften dansk tid.

- Der var ikke noget angreb med kemiske våben, siger den russiske FN-ambassadør.

Han erklærer sig aldeles uforstående over for den byge af beskyldninger mod Rusland, der er kommet fra de vestlige lande.

- Gennem de relevante kanaler har vi allerede meddelt USA, at væbnet magtanvendelse mod Syrien under et løgnagtigt påskud (...) kunne få alvorlige konsekvenser, siger Nebenzia.

Han opfordrer endvidere eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) til at flyve til Syrien og undersøge sagen.

Det kan ifølge den russiske FN-ambassadør ske allerede tirsdag, så de selv kan undersøge forlydenderne om et kemisk angreb.

Han tilføjer, at syriske regeringsstyrker og russiske soldater vil sørge for adgang for OPCW's repræsentanter.