Kolonihaver

Ejendomsmægler Anders Jespersen fra LokalBolig i Fredericia glæder sig over, at kommunen endelig får sat streg under regler for, hvad kolonihavegrunde må bruges til.

Fredericia: Til salg-skiltene skal være holdbare, når de bliver stillet op på de store kolonihavegrunde på begge sider af Egeskovvej, men et forslag til en ny lokalplan kan måske betyde en hurtigere omsætning. Det mener Anders Jespersen, ejendomsmægler i LokalBolig i Fredericia. - Det har været svært at sælge grundene, fordi vi ikke har kunnet sige helt præcist, hvordan de kan udnyttes. Der ligger en lokalplan for området i dag, som siger, at man kun må bygge 35 kvadratmeter, og at man ikke kan bo der hele året. Det er vi nødt til at fortælle de købere, der har vist interesse. Alt andet vil være at stikke dem blår i øjnene, siger Anders Jespersen. “ Vi vil ikke bilde folk noget ind, når vi sælger en grund, så vi er nødt til at sige, at man ikke må bor der eller bygge mere end 35 kvm. Men jeg ser frem til en ny konkret plan. Ejendomsmægler Anders Jespersen, LokalBolig Fredericia Han har selv et par af kolonihavegrundene i sit salgskartotek, mens andre mæglere også byder ind. Priserne svinger fra knap 200.000-250.000 kr. - Jeg mener, at det er den rigtige pris. Jeg ved godt, at der bliver handlet grunde og huse til langt højere priser, og det kan kun lade sig gøre, hvis man ser stort på de regler, der gælder, siger han.

Priser rettes ind