Søren Holdt har i 10 år været ejer af 1200 kvadratmeter grund på Egeskovvej. Han købte med forvisning om, at han kunne bygge et typehus. Han søgte og fik straks afslag. Ingen må bygge mere end 35 kvadratmeter efter gældende lokalplan. Han satte grunden til salg, samtidig med han har kunnet se mange andre bygge stort og bo i området året rundt stik imod reglerne. Derfor er han glad for, at politikerne nu vil sætte klare grænser for byggeri, og han håber, at man sikrer, at reglerne overholdes. Foto: Yilmaz Polat