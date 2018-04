Sdr. Nærå: To måneder. Så lang tid har beboerne i Sdr. Nærå måtte leve uden en Sparbutik, efter den tidligere købmand, Emil Christensen, måtte lukke sin butik i midten af februar. Men nu er ventetiden ovre, og næste uge genoptår butikken på Stationsvej med nye ejere.

Samme kæde som Meny Sparkæden har cirka 140 butikker fordelt over hele landet.Butikkerne er ejet af selvstændige købmænd, der betaler et kontingent for at være en del af Sparkæden.Spar er en del af Dagrofa sammen med Meny, Min Købmand og Let-køb.



Sparbutikken i Sdr. Nærå åbner i slutningen af uge 16.

- Går alt efter planen åbner vi i slutningen af uge 16, fortæller medejer Michael Frank, der, sammen med Torben Beck og Carina Andersen driver Meny i Otterup.

Det bliver Lars Petersen, der kommer til at stå i spidsen for butikken som købmand, men alle fire står bag butikken. Michael Frank regner med, at han selv kommer til bruge cirka halvdelen af sin arbejdstid i Sparbutikken, i hvert fald i begyndelsen. Han har tidligere været slagtermester i butikken gennem en årrække, og faktisk bor de alle fire i Sdr. Nærå-området.

- Jeg har altid haft hjerte for den butik, og da vi så, at den var ledig, ringede vi til kæden (Dagrofa, som Spar er en del af, red.) med det samme, fortæller Michael Frank.

I første omgang bliver det en Sparbutik, men ambitionerne er højere end det.

- Jeg håber, vi kan drive det så vidt, at vi kan skrive "Meny" på facaden om et par år. Det kræver helt klart en vækst, for Meny har et større udvalg, der kræver et større kundegrundlag, end vi har i dag. Men det har den tidligere haft, så det tror vi på.