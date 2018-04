domicil

Snoghøj: By- og planudvalget har på et ekstraordinært udvalgsmøde mandag eftermiddag godkendt og videresendt et lokalplanforslag for erhvervsbyggeri på Ballesvej. Planen giver mulighed for, at DLG kan opføre sit nye hovedsæde med plads til 300 ansatte.

Planen skal efterfølgende godkendes af økonomiudvalget og byrådet 23. april, så den hurtigt kan sendes i høring. Planen skal vedtages hurtigst muligt, så DLG kan komme i gang med at opføre det store arkitekttegnede domicil til de 300 ansatte fra DLG, som i 2020 rykker fra København til Fredericia.

“ Det er en rigtig god historie for Fredericia, at DLG har valgt at rykke deres hovedsæde fra centrum af København til Ballesvej. Formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts

- Det er en rigtig god historie, at DLG har besluttet at flytte fra hovedstaden og hertil. Derfor er vi også fuldt optaget af hurtigt at få det planmæssige grundlag på plads. De ønsker at opføre et domicil, som ser utroligt spændende ud, og vi er indstillet på at gøre vores til, at sagen bliver ført hurtigt igennem , siger formand for by- og planudvalget, Steen Wrist Ørts (S), på vegne af et helt enigt udvalg.