Faaborg-Midtfyn: Skoler og et par børnehuse i Ringe kan nu se frem til tiltrængte og nødvendige renoveringer og nybyggeri.

Mandag aften godkendte kommunalbestyrelsen nemlig at sende 21 millioner kroner i den retning, og selv om der blot var tale om frigivelse af pengene, så var der jubel hos Kim Aas Christensen (S).

- Jeg glæde mig over, at vi bruger 21 millioner på det her. Det er et stort skridt på vejen, for vil vi have den bedste skole, og så skal rammerne også være der. Det går vi i gang med nu, lød det fra Kim Aas Christensen.

6,7 millioner skal bruges på Carl Nielsen Skolen, mens Brahesminde Skole i Horne får 4,4 millioner. Derudover kan Nordagerskolen og Øhavsskolen også glæde sig over at få del i pengene.

Venstres Ole Petersen var som flere andre også ganske godt tilfreds:

- Det er vigtigt, at vi gør det her, også når vi nu skal i gang med arbejdet om Fremtidens Skole, så vi kan gøre det endnu bedre, lød det blandt andet fra Venstremanden, som indledte sin tale med at hævde, at Venstre som borgmesterparti havde skaffet råderum til, at det nu kunne lade sig gøre.

Enhedslistens Morten Schjøtt var ikke helt oppe at ringe.

Han ærgrede sig over, at projektet på Nordagerskolen er blevet beskåret, så der ikke er penge til at renovere hele overbygningen.

- Så træerne vokser ikke ind i himlen. Det er flot, at vi sætter så mange penge af, men det er ikke skidegodt, lød det fra Enhedslistens mand, som i godt et halvt år har haft sin gang på skolen og kender alt til en slidt overbygning.