NÆSBY: Andreas Laudrup, søn af en vis Michael, er i Næsby Boldklub på Stærehusvej 31 torsdag, men hverken for at spille eller tale om fodbold. Gigt handler det om fra klokken 19, for det var den sygdom, der stoppede en lovende professionel karriere. Først talte Laudrup junior ikke om sin sygdom, men måtte til sidst erkende realiteterne, og endte med at ligge mut og trist på sofaen et halvt års tid. Nu er han oven på igen og i gang med en uddannelse på Niels Brock og har fundet endda fundet ud af, at dér kan ting fra fodboldlivet bruges.

Vil man høre historien fra Andreas Laudrup selv, så er der tilmelding til Birthe Rasmussen på 61 86 56 41. (RAS)