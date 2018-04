Bjørnø: Det lille færgeselskab Bjørnøfærgen A.m.b.a. har slet ikke kunnet bruge alle de penge, Økonomi og Indenrigsministeriet sidste år delte ud for at gøre transporten til øerne billigere, for vejret i 2017 var så dårligt, at det gik ud over folks lyst til at tage til mikroøen ud for Faaborg. Nu ligger 43.000 kr. og er i fare for at skulle sendes tilbage til København, med mindre de bliver brugt på rabatter, der batter. Det gør de så.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at det skal være aldeles gratis at sejle til Bjørnø og tilbage til Faaborg i maj og september, hvor prisen for en voksen i højsæsonen, der vil sige i juli til midt i august, er 60 kr.

På andre tider er året er prisen 20 kr.

Færgeselskabet får også mulighed for at lave yderligere 10, gratis ture, der målrettes turister.