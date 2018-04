Antallet af ludomaner er steget med 60 procent siden 2005. Giv spilledjævlen mere modstand

Siden 2005 er antallet af ludomaner i Danmark steget med 60 pct. Omkring 10.000 danskere lider nu af spilafhængighed. Det kan få store personlige konsekvenser, når spilleafhængigheden får overtaget. Bundløs gæld, skam, social isolation, brudte bånd og ødelagte familier. Vi og vore partier ønsker sammen at modarbejde stigningen i spilafhængighed. Der er behov for en skærpet regulering over for spiludbyderne, så vi kan få et mere ansvarligt spillemarked i Danmark. Pengespil er for langt de fleste harmløs underholdning. En Lotto-kupon lader dig lege med drømmen om den store gevinst, når tallene bliver trukket om lørdagen. For andre bliver fodboldkampen lidt ekstra spændende med 50 kr. på højkant, når kampen fløjten lyder. Men det, som er en uskyldig fornøjelse for mange, fører desværre til misbrug og social katastrofe for en mindre - men tydeligt voksende - gruppe af spilafhængige.

Et bredt flertal i Folketinget reformerede spilleloven i 2009. Dengang var Danske Spils monopol blevet undergravet af markedet og den teknologiske udvikling. Lovændringen har været en succes for så vidt, at spilfirmaer kun kan operere i Danmark, hvis de har en licens, betaler afgift, og at deres spil overholder reglerne. Og spilfirmaerne har faktisk alle over en bred kam nu licens og er forpligtet på kravene til deres forretning. Aftalen fra 2009 indebærer en øget opmærksomhed på udviklingen i spilafhængighed. Den gang aftalte vi at følge udviklingen i spilafhængighed og siden se hinanden i øjnene igen for at tage initiativer mod ludomani, hvis problemet voksede. Og det sker desværre. Undersøgelser og ekspertudsagn peger på, at især blandt yngre mænd, er der et voksende problem. Det har stået klart længe nu. Vi mener, der er behov for nye tiltag, hvis vi skal have et ansvarligt spillemarked i Danmark og modarbejde at flere bliver afhængige af spil med alle de negative konsekvenser, der følger med.

Spilfirmaernes bonusordninger og aggressive direkte markedsføring over for udvalgte kunder er med til at fastholde problemspillere. Vi foreslår, at der indføres et loft over spillebonusserne, og at gennemspilningskravene skal være enkle og gennemskuelige for forbrugerne. Desuden skal vi beskytte risikospillerne bedre. Det kan f.eks. ske ved at udbrede den spilscanner, Danske Spil har udviklet, hvor man bruger data om spillemønstre og forbrug til at finde frem til personer, der i stedet for et nyt tilbud om bonus eller oplevelser, bør have information og potentielt tilbud om hjælp. Det er også muligt at indføre et selvvalgt månedligt tabsloft, som man skal fastlægge, når man opretter sig som kunde hos et spillefirma. Samtidig skal vi gøre mere for både at forebygge og behandle spilafhængighed. I dag har Danske Spil taget det ansvar på sig at oprette en ludomanilinje og betale for driften af den. Men skal det være en spiludbyder, man skal ringe til, når man har problemer med spil? Vi synes i stedet, der bør indføres en offentlig ludomani-linje, som spillefirmaerne finansierer. Og de behandlingssteder som Center for Ludomani, der behandler og laver forebyggelsesarbejde bør have mere stabile rammer end de ét-årige bevillinger, der er almindeligt i dag.

Også blandt børn og unge under 18 år vokser problemerne. Her bliver mange introduceret til spil via såkaldt skinbetting, hvor forskellig våbenudsmykning (skins) i det populære skydespil "Counter Strike" er gjort omsættelige og mulige at anvende som indsats på gamblingsider. Herved får mindreårige adgang til det spillemarked, loven ellers siger børn ikke skal være en del af. En opstramning på spillemarkedet må efter vores mening også indebære, at omgåelsen af reglerne, som skinbetting er, bliver stoppet. Vi vil igen anmode regeringen om at påbegynde forhandlinger om en skærpet regulering af spillemarkedet. Vi har givet nogle forslag her, og andre idéer er velkomne. Det eneste, vi ikke kan gøre med god samvittighed, er at lade stå til politisk, mens flere mennesker havner i bundløs gæld, og flere familier går i opløsning efter et møde med spilledjævlen.