- Vi har selvfølgelig nakket om det, og hun er meget professionel. Hun er ked af det og rasende og skuffet, men hun sagde også, at hun vil holde fokus, og jeg kan se til træning, at hun er der, så jeg er ikke nervøs. Og hun vil stadig være en del af planen lige som hidtil, siger cheftræneren.

Da Odense sidst mødte Viborg, formåede jyderne kun at score 20 gange på en stærk Emily Sando i Odense-målet. I weekenden kunne Odense HC så afsløre, at man har hentet hollandske Tess Wester til posten og fortalt Sando, at hun er fri til at leder efter andre klubber. Jan Pytlick har derfor snakket med nordmanden, og han forsikre, at nyheden ikke vil gå ud over Sandos præstation på banen.

Håndbold: Efter sejren over FC Midtjylland er Odense HC nu så tæt på en plads i semifinalen, at holdet næsten ikke kan undgå at gå videre, om så de prøvede. Pladsen kan komme i hus tirsdag i Viborg, hvor et point vil sende fynboerne videre, mens en sejr vil sikre holdet førstepladsen i puljen.

Jan Pytlick håber naturligvis, at hans hold kan kvalificere sig til semifinalen allerede tirsdag og blive etter i gruppen. Men han er klar over, at Viborg ikke bliver en nem opgave trods en flot sejr til Odense HC i det seneste opgør.

- Jeg tror, det bliver en fed kamp. Viborg har jo lige slået Silkeborg og lavet et flot resultat mod Vipers i EHF-Cuppen. Og så synes jeg, det bliver fedt at se, hvordan vi gør det mod et hold, hvor den her kamp er liv eller død for dem, siger Jan Pytlick om kampen, som er vigtig for Viborg, hvis holdet vil videre.

Kommer sejren i hus for fynboerne, vil holdet stadig forsøge at vinde de to resterende kampe, fortæller Jan Pytlick, men en tidlig billet vil give ro på til at udvikle spillet.

- Det vil være fint for det mentale, for så er tingene på plads, og så vil man måske kunne arbejde mere frit med nogle ting, siger han.

Skulle det ikke lykkes Odense HC at få point mod Viborg, kan Pytlicks hold alligevel være sikre på en plads tirsdag. Det kræver bare, at FC Midtjylland og Silkeborg-Voel ikke spiller uafgjort i gruppens andet opgør.

Kampen mellem Viborg HK og Odense HC begynder klokken 18.30.