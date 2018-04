Mette Bocks håndgranater mod DR er et hovedløst slag mod dansk kultur

Medieforlig: Mini-kultur-star Mette Bock har kastet tyve ud af 100 mulige håndgranater ind i DR-byen. (Som hun selv siger: Et lille skridt på vejen). Hvis DR herefter får dalende seer- og lyttertal, kaster hun de sidste firs. Men generalsekretøsen (Maria) vil nok sørge for endnu mere pop og soap for at forhindre flere massakrer. Længe leve storkapitalen og de frie markedskræfter. Denne sidste bemærkning for at glæde Venstre og LA.

Det Konservative Folkeparti kan til gengæld - hvis de vil - glæde alle os andre ved at være - konservative! Så længe mini-kultur-staren ikke vil melde ud om, hvad der skal overleve på DR's platforme, så længe hun frejdigt påstår, at færre penge betyder højere kvalitet, og lover alle 5- til 20-årige en "app", der indfrier alle deres behov for underholdning og oplysning, så længe kan vi med føje betragte regeringens medieudspil som et hovedløst anslag mod dansk sprog, kultur og sammenhængskraft.