Replik: Chefredaktør Peter Rasmussen skriver den 8. april om "Den store march mod at vende tilbage". Det drejer sig om terrororganisationen Hamas, som har arrangeret demonstrationer langs grænsen mellem Gaza og Israel. Ved disse demonstrationer er mange såkaldte palæstinensere blevet dræbt, da de kom for tæt på grænsen. Nu mener chefredaktøren, at der skal igangsættes en undersøgelse. Men hvorfor undersøger chefredaktøren ikke, hvad terrororganisationen Hamas vil opnå og herunder hvad de vil med disse demonstrationer?

Jeg skal gerne hjælpe med lidt oplysning. Hamas ønsker at udslette Israel som nation. Derfor er det selvfølgelig tilladt, at Israel forsvarer sig. Ja det har de pligt til. Hamas laver selvfølgelig disse demonstrationer, for at få opmærksomhed og sympati, når nogen bliver dræbt. Og det er en kendt sag, at de gerne ofrer børn og civile i denne sag. Hamas er i øvrigt slet ikke optaget af, at give befolkningen i Gaza bedre levevilkår. Nej, de hundredvis af millioner euro, der strømmer til landet som støtte fra bl.a. EU bliver brugt til at bygge terrortunneller under grænsen til Israel. Andre penge bliver brugt til at lave raketter, som kan terrorisere civilbefolkningen i Israel.

Demonstrationerne er for at få palæstinenserne til at vende tilbage til Israel som "flygtninge". Og så kan de, når de er nok og er i flertal overtage landet. Det er klart, at Israel ikke vil acceptere det og derfor forsvarer sine grænser mod "flygtninge".

Det havde været ønskeligt, hvis Danmark også forsvarede sine grænser for muslimske "flygtninge". Mennesker i nød skal hjælpes, men vi skal ikke lade muslimerne overtage vort land. Hvis den nuværende tilstrømning fortsætter, kan man med et simpelt regnestykke finde ud af, hvor mange år der går, inden der er muslimsk flertal i Danmark.

Gud bevare Danmark,