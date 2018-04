Landområder

København: Hvis folkefattige landsbyer skal tiltrække indbyggere, skal kommunerne lave udviklingsplaner for hvert område.

Sådan lyder en konklusion fra Udvalg for levedygtige landsbyer, som blev nedsat af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti sidste sommer. Udvalgets formål var at give bud på, hvordan man bedst fremmer levedygtige landsbyer i Danmark. Det har ført til 17 anbefalinger, som mandag blev givet til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Ifølge John Wagner, der er medlem af udvalget samt direktør for brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd, har kommunerne det seneste årti fokuseret på storbyerne frem for at udvikle landsbyområderne. - Storbyborgmestrene har efter kommunalreformen stort set brugt alle kræfter på at konkurrere med hinanden om storbyprofilering på bekostning af udviklingen i kommunernes små samfund, siger han i en pressemeddelelse. Det bakkes op af Egon Noe, centerleder ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. Ifølge ham er det vigtigt, at kommunerne laver planer for hver enkelt landsby. - Det er vigtigt, at kommunerne får pligt til at foretage en langsigtet strategisk planlægning for landområder. Der er brug for en lokal proces, som gør, at landsbyerne kan fungere som landsbyer igen, siger han. Cirka hver femte bor i landsbyer med færre end 1000 indbyggere. Byerne defineres som levedygtige, hvis de blandt andet kan tilbyde tidssvarende boliger, beskæftigelse samt digital og trafikal infrastruktur, som tiltrækker og fastholder nye indbyggere. Og det er vigtigt, at der holdes liv i landområderne, mener erhvervsminister Brian Mikkelsen. - Det er afgørende for Danmark, at vi skaber udvikling i alle dele af landet, og at det er attraktivt at bo og leve overalt. Det kræver blandt andet, at vi får skabt gode, stærke lokalsamfund og landsbyer, som udvikler sig, siger han. Ifølge rapporten forbinder borgerne især yderområder med skøn natur, hav og stilhed. Derimod forventer de ikke at finde hverken spændende kulturaktiviteter, åbenhed eller god lokal offentlig service. Hvis landsbyerne skal blive mere folkerige, skal kommunerne fokusere på områdernes individuelle styrker, mener formand for Udvalget for levedygtige landsbyer Jens Kristian Møller. - Der er store værdier på spil også kulturelt og menneskeligt. - I fremtiden vil vi fortsat se forskellige landsbyer, hvor mange fremstår som attraktive steder at bo. Det skyldes, at bygningsmassen er tilpasset, og at der er adgang til natur, nærmiljø og et godt socialt fællesskab, vurderer han.