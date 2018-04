20 års fred

Freden mellem de nordirske katolikker og protestanter kom på tryk for 20 år siden og standsede en blodig konflikt. Nu er der frygt for, at aftalen kan kollapse.

Belfast: På den kristne helligdag langfredag i 1998 kom gennembruddet efter 30 års blodig strid i Nordirland.

I de 30 år var omkring 3500 mennesker blevet dræbt i striden mellem protestanter, der ville bevare Nordirland som en del af Storbritannien, og katolikkerne, som ville af med briterne.

Langfredag i 1998 faldt den 10. april. Det er i dag 20 år siden, og nu er der frygt for, at aftalen kan komme under store prøvelser på grund af Storbritanniens farvel til EU.

Storbritanniens eneste landegrænse til EU er grænsen mellem Nordirland og Irland. Den er åben, men når Storbritannien forlader EU med udgangen af marts næste år, forvandles den til en af EU's ydre grænser.

Nordirlands katolikker er indædte modstandere af en lukket grænse med kontrol og politi, og hele grænsespørgsmålet er et af de store problemer i brexit-processen. Fredsaftalen blev underskrevet af nordirske politiske partier fra de to befolkningsgrupper samt den britiske og den irske regering i påsken 1998. Det, der banede vejen for aftalen, var den militante katolske gruppe Den Irske Undergrundshærs (IRA) melding fire år tidligere om en våbenhvile. Efter aftalen blev volden mellem IRA og protestantiske unionister og britisk militær indstillet. Men Nordirland er på mange måder stadig delt og fyldt med konflikter. Nordirerne lever typisk opdelt i katolske og protestantiske områder. Der er politisk strid, og der er ingen lokalregering. For 15 måneder siden kollapsede det lokale regeringssamarbejde mellem Det Demokratiske Unionistparti (DUP) og det katolske Sinn Fein, der regnes for den politiske gren af IRA. Der er stadig ingen ny lokalregering.

I øjeblikket synes det dog at være brexit, der optager sindene på den grønne ø, mere end en manglende lokalregering. Theresa May, Storbritanniens premierminister, leder en konservativ mindretalsregering, der er afhængig af støtte fra mindst ti andre parlamentarikere. Hun har indgået en støtteaftale med nordirske DUP, og det har ifølge nyhedsbureauet AFP skabt frygt for, at May giver indrømmelser til DUP, der er varm tilhænger af brexit.

Mary Lou McDonald, leder af Sinn Fein, sagde i februar, at brexit ikke er forenelig med Langfredagaftalen, skriver AFP. Hun mener, at der bør afholdes en folkeafstemning om, hvorvidt Nordirland skal være en del af Irland. Langfredagaftalen åbner for sådan en folkeafstemning, men først når der er tegn på, at der er et flertal for at blive lagt sammen med Irland. I øjeblikket er der ikke noget, der tyder på, at der er sådan et flertal, noterer nyhedsbureauet. /ritzau/