Politiet tog ingen chancer, da ankesagen mod en nu 27-årig drabsdømt mand fra Langeland tog sin begyndelse i Østre Landsret i Odense. Af hensyn til hans sikkerhed og risiko for hævn i retten blev samtlige tilhørere grundigt visiteret og undersøgt for våben.

Langeland: Ved middagstid mandag den 9. april er overgangen fra en solbeskinnet Odense midtby til anden sal i Østre Landsret i Albanigade slående. Mens formiddagstrafikken buldrer derudaf i byen, og man fristes til at slå en tur omkring Odense Å, venter relaterede til et skuddræbt kærestepar fra Langeland på at døren går op til retssalen. Lige nu sidder de og taler lavmælt sammen, mens stadig flere personer indtager venterummet. Et andet sted i bygningen venter ligeledes en 27-årig mand, Alexander Ulmer Jensen, på at blive ført ind i retten, hvor han vil plædere for at få nedsat sin livstidsstraf. En straf, han sidste sommer blev idømt for at dræbe sin gravide ekskæreste og hendes kæreste i Snøde på Langeland. Men før han får adgang til retssalen, og før tilhørerne får lov til at sætte sig til rette i de sorte designerstole med udsigt til at panel af nævninger og dommeren, indtager fem politifolk venterummet. Venligt og professionelt informerer en betjent om, at der er nogle sikkerhensyn at tage, og alle skal undersøges. - Gå udenfor på gangen og vent på at blive kaldt ind igen. Når I kommer herind, skal I lægge jeres løse ejendele i papkassen her og gå gennem detektorkarmen, lyder det fra betjenten.

- Det bliver svært

Alle forlader venterummet, nogle lettere irriterede, men der er intet at gøre. End ikke vandflasker eller anden drikkelse må tages med ind i retten. Tilhørerne må pænt gå ud på en trappegang og vente på at blive kaldt tilbage til lokalet én efter én. Tonen derude er sober, men blikket i øjnene på flere af de tilstedeværende siger mere end ord. - Det bliver svært ikke at sige noget med de ting, der kommer frem, konstaterer en midaldrende mand, som et øjeblik efter går tilbage til ventelokalet, detektorkarmen bipper, når den opsnapper alt fra bilnøgler til lightere og andet i lommerne på de fremmødte.

Ingen øjenkontakt

Ingen har noget ulovligt på sig, og efter godt 20 minutter åbner en retsbetjent døren til salen, hvorefter folk kan tage plads i det lyse lokale, hvor mapper og ringbind ud for nævninges pladser venter på at blive åbnet, når dommeren, anklageren eller den drabsdømtes forsvarer beder om det. Igen er det, som om tiden går i stå. Forårssolen står ind gennem vinduerne. Ingen siger noget. Folk tager bare plads. Tavse. Fem politibetjente sætter sig også til rette ved indgangen. En af betjentene sætter sig blandt tilhørerne. Med blikket i gulvet træder den drabsdømte ind iklædt en mørk strikbluse og ditto bukser. Tavst tager han plads ved siden af sin beskikkede forsvarer og vender sig bort fra tilhørerne.

Anklager får ordet

Klokken 13.11 træder dommeren ind for at styre sagens gang. En sag, der er speciel på den måde, at den tiltalte har erkendt at have dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste. Derimod er der uenighed om, hvorvidt den 27-årige mand havde planlagt drabene, selvom han den fatale aften kørte rundt med oversavet jagtgevær i sin bil. Efter dommerens introduktion, og efter at nævningene har afgivet løfte på, at de vil dømme efter det, der finder rigtigt efterloven og beviserne i sagen, overlades ordet til senioranklager Jakob Nielsen.

Desperat nødopkald

Selvom ankesagen er foranlediget af, at den dømte vil have nedsat sin livstidsstraf, er det nu anklagemyndigheden, der lægger ud. Det sker i skikkelse af senioranklager, Jakob Nielsen, der den næste times tid redegør for sagen. En redegørelse, der involverer afspilning af et nødopkald til alarmcentralen, hvor man hører den nu dræbte mand fortælle, at han er blevet skudt. - Jeg ved ikke, om han har skudt min kæreste. Han kommer igen, lyder det til politiet under alarmopkaldet, som specialanklager Jakob Nielsen afspiller for retten på ankesagens første dag.

Drabsdømt forklarer sig tirsdag