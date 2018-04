Ulrik Wilbek kan fredag den 13. april fejre sin 60-års fødselsdag i bevidstheden om, at han har opnået lidt af hvert i sin karriere.

Han blev født i Tunis af forældre, som havde været på landsholdet i basketball og håndbold.

Det blev dog i første omgang atletikken, hvor Ulrik Wilbek kom til at markere sig inden for trespring og længdespring.

Han var også aktiv på håndboldbanen, men måtte indstille karrieren tidligt.

Ulrik Wilbek blev i midten af 1980'erne træner for Virum-Sorgenfris herrer, og nogle år senere blev han træner for Viborgs kvinder.

Allerede i 1987 havde han som landstræner for Danmarks kvindelige U-landshold vundet sølv ved VM på hjemmebane.

I 1991 blev han landstræner for A-landsholdet, som han i de næste seks år skulle føre til adskillige medaljer og titler.

EM-guld i 1994 og 1996, OL-guld i 1996 og slutteligt VM-guld i 1997 står som de absolutte højdepunkter, inden Wilbek i december 1997 meddelte, at han ikke ville fortsætte på posten.

På det tidspunkt var træneren, der på sidelinjen var kendt for sit store engagement og heftige temperament, netop blevet indvalgt for Venstre i byrådet i Viborg Kommune.

Han blev i 1998 igen cheftræner for Viborgs kvindehold, som han blandt andet førte frem til fire DM-guld og en tabt Champions League-finale.

I 2003 overtog Ulrik Wilbek Viborgs herrehold, og to år senere blev han landstræner for Danmarks herrelandshold.

Det blev begyndelsen på endnu en gylden periode for Wilbek og Danmark. EM-guldet i 2008 og 2012 var de helt store stunder, men også VM-sølv i 2011 og 2013 rangerer højt.

I 2012 blev Ulrik Wilbek gjort til sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), sideløbende med at han passede jobbet som landstræner.

To år senere sagde han farvel til sidstnævnte stilling med EM-sølv på hjemmebane, og han blev derefter sportschef på fuld tid.

Han kunne se tilbage på unikke 13 medaljer som A-landstræner ved OL, VM og EM. Seks med kvindelandsholdet og syv med herrelandsholdet.

Det mandlige landsholds OL-guld i Rio i 2016 blev både højdepunktet og afslutningen på Ulrik Wilbeks virke som sportschef.

Kort tid efter triumfen trak Wilbek sig som sportschef, efter at han i medierne var blevet anklaget for at stå bag planer om at fyre Danmarks daværende landstræner, Gudmundur Gudmundsson.

Wilbek afviste anklagerne, men forlod DHF.

Sidste år kunne han så lade sig hylde igen, da han erobrede borgmesterposten i Viborg.

Wilbek er gift med den tidligere Viborg- og landsholdsmålmand Susanne Munk Wilbek, som han har to børn med. Han har også et barn fra et tidligere forhold.

Ulrik Wilbek har skrevet bøger om ledelse og motivation, og han har holdt foredrag om samme emner. (Ritzau)