Margrethe Vestager fylder 50 år fredag den 13. april.

For under 10 år befandt hun sig i periferien af dansk politik som politisk leder for De Radikale med svigtende vælgeropbakning

Men siden er det kun gået en vej for Margrethe Vestager.

Først indtog hun en central rolle i Helle Thorning-Schmidts regering, og nu har hun nået stjernestatus i Bruxelles for sin kamp mod store selskabers skattefiflerier.

EU's danske konkurrencekommissær er på sin fødselsdag i Washington til en konference, hvor flere af hendes amerikanske modparter vil være til stede.

- Dér skal man bare være, siger hun.

- Så jeg tænkte, at det kan man da også på sin fødselsdag. Så var der familieråd, og dér besluttede min familie, at de ville med.

Vestager er vokset op i et radikalt præstehjem som den ældste af fire søskende.

I 1993 - samme år som hun blev færdiguddannet økonom - fik hun posten som landsformand for De Radikale i en alder af 25 år.

Allerede dengang havde hun ry for at være en saglig og til tider autoritativ forhandler, og under statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) blev hun først kirkeminister og siden undervisningsminister.

I 2007 var det tid til et lederskifte i De Radikale. Her faldt valget på Vestager.

I hendes første år fristede oppositionspartiet en anonym tilværelse et stykke fra magten.

Men da Helle Thorning-Schmidt i 2011 skulle forhandle en ny regering på plads, fik Vestager i den grad markeret sig under et berygtet forhandlingsforløb i "det sorte tårn" på Hotel Crowne Plaza på Amager.

De præcise detaljer fortoner sig i spin og lækkede rygter.

Sort røg blev imidlertid hvid, og som økonomi- og indenrigsminister tegnede hun sig for en stor del af regeringens politik.

I 2014 forlod hun sin ministerpost for at blive konkurrencekommissær i EU, og her har hendes popularitet nået nærmest uanede højder.

Med store sager mod giganter som Google, Apple og Amazon er hun i EU-miljøet blevet kendt som en kompromisløs kommissær med styr på sit og samtidig et godt blik for effektfuld og humoristisk kommunikation.

Vestager har ikke lagt skjul på, at hun gerne tager fem år mere på posten efter 2019.

Men det er langtfra givet, at EU's nye mediedarling bliver en dansk regerings bud på en ny kommissær.

Selv holder kommissæren kortene tæt til kroppen, når det handler om hendes fremtid.

- Ting sker på forunderlig vis, mærkelige måder og meget uventet. Især når radikale skal blive til noget, siger Margrethe Vestager. (Ritzau)